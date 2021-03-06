Швеція розробить цифровий сертифікат вакцинації до червня

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“Швеція керує розробкою цифрових сертифікатів щеплень. Зараз у нас є проста, безпечна та універсальна модель. Я передбачаю, що ці сертифікати про щеплення будуть готові до літа”, — заявив міністр цифрового розвитку Андерс Йгеман.

Йгеман сказав, що очікує, що туристичні компанії та країни вимагатимуть у майбутньому підтвердження вакцинації на міжнародному рівні. “Сьогодні багато хто вимагає підтвердження тестів на COVID-19, і по мірі надходження вакцини логічно, що вони вимагатимуть сертифікати про вакцину”, — сказав він.

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Сертифікат також може бути використаний для доступу до певних подій або послуг у Швеції.

Сертифікат буде доступний за допомогою цифрової ідентифікації та може бути збережений на смартфоні або в цифровому гаманці. Його також можна надіслати звичайною поштою як паперовий документ або наклейку NFC, прикріплену до паспорта власника.

Буде прикріплений ключ шифрування, щоб забезпечити перевірку його справжності на прикордонному контролі.

Швеція зареєструвала майже 685 000 випадків COVID-19 з моменту початку пандемії. Кількість смертей зросла до 13 003.

Нагадаємо

Уряди країн ЄС повинні негайно розпочати технічну роботу, щоб вчасно забезпечити впровадження системи сертифікатів щеплень проти COVID-19 в межах Євросоюзу до літа. Так звані “зелені” сертифікати про вакцинацію від коронавірусу повинні забезпечити вільне і безпечне пересування громадян в Євросоюзі.