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В ЄС вимагають негайно почати роботу над паспортами вакцинації

В ЄС вимагають негайно почати роботу над паспортами вакцинації

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Уряди країн ЄС повинні негайно розпочати технічну роботу, щоб вчасно забезпечити впровадження системи сертифікатів щеплень проти COVID-19 в межах Євросоюзу до літа. Про це заявила в п'ятницю голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Єврокомісія має на меті представити свої пропозиції щодо “цифрового зеленого паспорта” 17 березня та співпрацювати з міжнародними організаціями, щоб забезпечити, щоб його система працювала і за межами Європейського Союзу.

Систему забезпечення туристів мандрівників “паспортами вакцинації” з нетерпінням чекають авіакомпанії та туристичні центри, постраждалі від пандемії.

Такі паспорти, які активно просувають південні держави, такі як Греція та Іспанія, забезпечать підтвердження того, що людина щеплена, результати тестів для тих, хто ще не щеплений, та інформацію про відновлення людей, які перенесли COVID-19.

“Основою такого загального підходу є довіра”, — написала фон дер Ляєн у листі до урядів ЄС, додавши, що держави-члени повинні негайно розпочати роботу, щоб забезпечити своєчасну готовність систем.

Поруч із законодавчою базою, система вимагає загальної технічної інфраструктури, щоб забезпечити, щоб органи влади однієї держави-члена могли бути впевнені в надійності сертифікатів, виданих іншою державою, сказала вона.

Нагадаємо

Комісія співпрацює з державами-членами щодо цифрової інфраструктури, щоб дозволити автентифікацію сертифікатів, і ця робота може бути завершена протягом трьох місяців.

В разі потреби Україна зможе реалізувати проект “паспортів вакцинації”. Про це заявив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

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