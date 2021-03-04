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Шмигаль: за потреби Україна зможе реалізувати проект "паспортів вакцинації"

Шмигаль: за потреби Україна зможе реалізувати проект "паспортів вакцинації"

Київ • УНН

 • 14263 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. В разі потреби Україна зможе реалізувати проект "паспортів вакцинації". Про це заявив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Цитата:

"Дискусія стосовно так званих "паспортів вакцинації" триває і в Європі, і в усьому світі. Наш Уряд також залучений до них. Наразі немає єдиної думки та моделі. Україна одна з лідерів цифровізації у світі, а тому в разі потреби ми зможемо реалізувати відповідний проект таких паспортів", — розповів Прем’єр-міністр.

Доповнення

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко раніше заявляв, що в Україні готуються до введення паспортів вакцинації від COVID-19.

Нагадаємо, паспорти вакцинації з’являться в Європейському союзі не раніше, ніж через декілька місяців, що загрожує зривом туристичного сезону в 2021 році.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен повідомила про те, що ЄК збирається представити в березні проект єдиного сертифікату про вакцинацію від коронавірусу.

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