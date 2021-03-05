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В ЕС требуют немедленно начать работу над паспортами вакцинации

В ЕС требуют немедленно начать работу над паспортами вакцинации

Киев  •  УНН

 • 16654 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Правительства стран ЕС должны немедленно начать техническую работу, чтобы вовремя обеспечить внедрение системы сертификатов прививок против COVID-19 в пределах Евросоюза к лету. Об этом заявила в пятницу председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Еврокомиссия имеет целью представить свои предложения по “цифровому зеленому паспорту” 17 марта и сотрудничать с международными организациями, чтобы, чтобы система работала и за пределами Европейского Союза.

Систему обеспечения туристов путешественников “паспортами вакцинации” с нетерпением ждут авиакомпании и туристические центры, пострадавшие от пандемии.

Такие паспорта, которые активно продвигают южные государства, такие как Греция и Испания, подтвердят, что человек привит, покажет результаты тестов для тех, кто еще не привит, и информацию о возобновлении людей, перенесших COVID-19.

“Основой такого общего подхода является доверие”, — написала фон дер Ляен в письме к правительствам ЕС, добавив, что государства-члены должны немедленно начать работу, чтобы обеспечить своевременную готовность систем.

Рядом с законодательной базой, система требует общей технической инфраструктуры, обеспечивающие, чтобы органы власти одного государства-члена могли быть уверены в надежности сертификатов, выданных другим государством, сказала она.

Напомним

Комиссия сотрудничает с государствами-членами по цифровой инфраструктуры, чтобы позволить аутентификацию сертификатов, и эта работа может быть завершена в течение трех месяцев.

В случае необходимости Украина сможет реализовать проект “паспортов вакцинации”. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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