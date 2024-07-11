Швеция вместе с другими странами будет поддерживать Вооруженные силы Украины путем совместных закупок дронов. Об этом сообщили в четверг в Минобороны Швеции, передает УНН.

В программу также может быть включено системное обучение.

Сообщается, что 10 июля министр обороны страны Пол Йонсон подписал соответствующее соглашение от имени Швеции.

"Дроны стали важной частью современной войны и имеют огромное значение для Украины, чтобы иметь возможность останавливать атаки России, прежде всего на земле, и собирать информацию на поле боя. Вместе с другими странами мы будем поддерживать Украину в коалиции по беспилотникам по закупкам, поставкам и обучению пилотов дронов", - заявил Йонсон.

Кроме Швеции, в коалицию входят Австралия, Канада, Дания, Эстония, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Великобритания. Ее совместно возглавляют Латвия и Великобритания.

Ранее Швеция выделила Украине 10 миллионов евро на закупку беспилотников.

Швеция предоставит Украине в течение трех лет 6,5 млрд евро в рамках соглашения о безопасности: что известно