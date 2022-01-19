COVID-19 в Швеции: для туристов ослабят карантинные требования
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. С 21 января в Швеции от туристов не будут требовать негативный тест на коронавирус для въезда в страну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Local.
Детали
"Путешественники больше не представляют особого риска в контексте распространения "Омикрона" в Швеции. Согласно запросу шведского агентства здравоохранения, особое требование относительно отрицательного теста на COVID-19, сделанного не более чем за 48 часов до прибытия в Швецию, больше не считают пропорциональной мерой", – говорится в сообщении.
Напомним
13 января Швеция установила новый рекорд заболеваемости COVID-19, суточное количество больных достигло 25 215.