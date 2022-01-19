COVID-19 у Швеції: для туристів послаблять карантинні вимоги

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"Мандрівники більше не становлять особливого ризику у контексті поширення "Омікрону" у Швеції. Відповідно до запиту шведського агентства охорони здоров’я, особливу вимогу щодо негативного тесту на COVID-19, зробленого не більш ніж за 48 годин до прибуття до Швеції, більше не вважають пропорційним заходом", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

13 січня Швеція встановила новий рекорд захворюваності на COVID-19, добова кількість хворих сягнула 25 215.