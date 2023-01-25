Швеция не исключает отправку Украине танков Stridsvagn 122 - министр обороны страны

Цитата

"В настоящее время не ведется подготовка к отправке танков из Швеции (в Украину, - ред.), но не исключено, что это может произойти позже", - сказал он.

Детали

Сообщается, что страна имеет 120 танков Stridsvagn 122.

Дополнение

Stridsvagn 122 является шведской версией немецкого танка Leopard 2A5. Внешне он отличается от немецкого танка французскими дымовыми системами GALIX, другим накопителям и люком экипажа. Его броня оснащена дополнительной защитой из бронированной стали, а установленная система CBRN защищает от химического, биологического и радиоактивного оружия.

Этот танк был разработан для борьбы в густых лесах, а также на территории городской местности.

Напомним

Сегодня, 25 января, правительство Германии сообщило о поставках Украине танков Leopard 2. Кроме этого, Берлин одобряет отправку танков партнерами.