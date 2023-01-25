Швеція не виключає відправку Україні танків Stridsvagn 122 - міністр оборони країни

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"Наразі не ведеться підготовка до відправлення танків зі Швеції (до України, - ред.), але не виключено, що це може статися пізніше", - сказав він.

Деталі

Повідомляється, що країна має 120 танків Stridsvagn 122.

Доповнення

Stridsvagn 122 є шведською версією німецького танка Leopard 2A5. Ззовні він відрізняється від німецького танку французькими димовими системами GALIX, іншим накопичувачам і люком екіпажу. Його броня оснащена додатковим захистом із броньованої сталі, а встановлена система CBRN захищає від хімічної, біологічної та радіоактивної зброї.

Цей танк був розроблений для боротьби в густих лісах, а також на території міської місцевості.

Нагадаємо

Сьогодні, 25 січня, уряд Німеччини повідомив про постачання Україні танків Leopard 2. Крім цього, Берлін схвалює відправку танків партнерами.