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Швеция не будет смягчать карантинные ограничения из-за третьей волны COVID-19

Швеция не будет смягчать карантинные ограничения из-за третьей волны COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12842 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Швеция отложит запланированное ранее ослабление карантина как минимум до 3 мая, но в настоящее время нет необходимости в более жестких мерах, чтобы справиться с ростом числа новых заболеваний. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства страны, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Швеция пошла по пути, отличного от большинства стран во время пандемии, отказавшись от "локдаунов", хотя постепенно усилила ограничения на публичные собрания и общественную деятельность.

Правительство планировало смягчить некоторые правила, в том числе повысить лимит на количество посетителей в парках развлечений, на концертах и футбольных матчах после пасхальных каникул.

Но ранее на этой неделе Агентство общественного здравоохранения страны заявило, что рост числа заболеваний означает, что этот план следует отложить.

"Ситуация серьезная. Распространение инфекции находится на высоком уровне", - заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен на пресс-конференции 31 марта.

По данным агентства, в среду в стране был зарегистрирован 8 441 новый случай заболеваний коронавирусной болезнью и 35 случаев смерти. В последние недели число случаев заболевания резко возросло до пика, невиданного с декабря, хотя смертность остается на относительно низком уровне.

Несмотря на рост числа инфекций, правительство заявило, что не видит необходимости в более жестких мерах.

"Шведская общественность действительно изменила свое поведение, и повседневная жизнь в значительной степени очень ограничена. Таким образом, в текущей ситуации мы не видим необходимости в дальнейших мероприятиях", - заявила на пресс-конференции министр здравоохранения Елена Халленгрен.

Что было раньше

19 марта Еврокомиссия заявила , что третья волна пандемии коронавируса нового типа уже пришла в Европу и развивается различными темпами в разных странах Евросоюза, что требует ускорения вакцинации.

Еврокомиссия рассчитывает, что в первом квартале года 27 стран ЕС смогут получить около 100 млн доз вакцин от трех западных компаний: Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Это на 40% меньше, чем 166 млн доз, которые были предварительно заказаны на этот период Еврокомиссией по контрактам с этими тремя компаниями, подписанными и частично оплаченными осенью прошлого года.

В настоящее время ведущие страны Евросоюза усиливают карантин из-за ускорения темпов распространения пандемии. Это происходит практически ровно через год с момента начала первого локдауна в Европе в марте 2020 года.

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