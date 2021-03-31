Швеция не будет смягчать карантинные ограничения из-за третьей волны COVID-19

КИЕВ. 31 марта. УНН. Швеция отложит запланированное ранее ослабление карантина как минимум до 3 мая, но в настоящее время нет необходимости в более жестких мерах, чтобы справиться с ростом числа новых заболеваний. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства страны, передает УНН.