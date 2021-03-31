Швеція не буде пом'якшувати карантинні обмеження через третю хвилю COVID-19

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Відзначається, що Швеція пішла шляхом, відмінним від більшості країн під час пандемії, відмовившись від "локдаунів", хоча поступово посилила обмеження на публічні збори і громадську діяльність.

Уряд планував пом'якшити деякі правила, в тому числі підвищити ліміт на кількість відвідувачів в парках розваг, на концертах і футбольних матчах після великодніх канікул.

Але раніше на цьому тижні Агентство суспільної охорони здоров'я країни заявило, що зростання числа захворювань означає, що цей план слід відкласти.

"Ситуація серйозна. Поширення інфекції знаходиться на високому рівні", - заявив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен на пресконференції 31 березня.

За даними агентства, в середу в країні був зареєстрований 8 441 новий випадок захворювань на коронавірусну хворобу і 35 випадків смерті. В останні тижні число випадків захворювання різко зросло до піку, небаченого з грудня, хоча смертність залишається на відносно низькому рівні.

Незважаючи на зростання числа інфекцій, уряд заявив, що не бачить необхідності в більш жорстких заходах.

"Шведська громадськість дійсно змінила свою поведінку, і повсякденне життя в значній мірі дуже обмежене. Таким чином, в поточній ситуації ми не бачимо необхідності в подальших заходах", - заявила на пресконференції міністр охорони здоров'я Єлена Халленгрен.

Що було раніше

19 березня Єврокомісія заявила, що третя хвиля пандемії коронавірусу нового типу вже прийшла до Європи і розвивається різними темпами в різних країнах Євросоюзу, що вимагає прискорення вакцинації.



Єврокомісія розраховує, що в першому кварталі року 27 країн ЄС зможуть отримати близько 100 млн доз вакцин від трьох західних компаній: Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Це на 40% менше, ніж 166 млн доз, які були попередньо замовлені на цей період Єврокомісією за контрактами з цими трьома компаніями, підписаними і частково оплаченими восени минулого року.

В даний час провідні країни Євросоюзу посилюють карантинні обмеження через прискорення темпів поширення пандемії. Це відбувається практично рівно через рік з моменту початку першого локдауна в Європі в березні 2020 року.