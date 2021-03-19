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Еврокомиссия объявила третью волну COVID-19 в ЕС

Еврокомиссия объявила третью волну COVID-19 в ЕС

Киев  •  УНН

 • 19392 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Третья волна пандемии коронавируса нового типа уже пришла в Европу и развивается разными темпами в разных странах Евросоюза, что требует ускорения вакцинации. Это признала в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, пишет УНН.

Детали

“Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы входим в очень сложный период, в котором наша экономика будет серьезно затронута этой ситуацией, — заявила она. — Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения”.

“Остаемся привержены нашей цели вакцинировать 70% взрослого населения Евросоюза”, — добавила Спинант.

Контекст

Ранее в пятницу министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что “в Европе еще недостаточно вакцин, чтобы остановить третью волну” пандемии.

Согласно озвученным в четверг данным, Еврокомиссия рассчитывает, что в первом квартале 27 стран ЕС смогут получить порядка 100 млн доз вакцин от трех западных компаний: Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Это на 40% меньше, чем 166 млн доз, которые были предзаказаны на этот период Еврокомиссией по контрактам с этими тремя компаниями, подписанными и частично оплаченными осенью прошлого года.

В настоящее время ведущие страны Евросоюза ужесточают карантинные ограничения ввиду ускоряющихся темпов распространения пандемии. Это происходит практически ровно через год с момента начала первого локдауна в Европе в марте 2020 года.

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что количество людей, умирающих от COVID-19 в Европе, сейчас выше, чем в то же время в прошлом году.

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