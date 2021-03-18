ВООЗ: зараз у Європі кількість жертв від COVID-19 вища за показники весни 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) відзначає, що кількість людей, які помирають від COVID-19 в Європі, зараз вище, ніж в той же час в минулому році. Про це повідомив у четвер директор бюро Ханс Клюге на брифінгу в Копенгагені, передає УНН.
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“Минулого тижня кількість нових смертей в регіоні перевищила 900 тис. осіб. Щотижня понад 20 тис. осіб в регіоні гинуть через вірус. Кількість людей, що вмирають від COVID-19 в Європі, зараз вище, ніж в цей час в минулому році, що відображає широке поширення цього вірусу”, — зазначив він.
За його словами, найбільш серйозна ситуація склалася в частинах регіону, які успішно впоралися з цією хворобою в першому півріччі 2020 року. У Центральній Європі, на Балканах і в країнах Балтії захворюваність, госпіталізації і смертність зараз — одні з найвищих в світі.
“Захворюваність продовжує рости і просувається на схід. Ми спостерігаємо тритижневе зростання кількості випадків COVID-19, при цьому минулого тижня в Європі було зареєстровано понад 1,2 млн нових випадків”, — пояснив Клюге.
При цьому 48 з 53 країн або територій повідомили про британський штам B.1.1.7, що викликає заклопотаність та який поступово стає переважаючим в Європі.
Вакцинація і карантин
На сьогоднішній день в 46 країнах регіону було введено понад 107 мільйонів доз вакцини. 3% населення в 45 країнах пройшли повну серію вакцинації, а дані з 23 країн показують, що 51% працівників охорони здоров’я отримали хоча б одну дозу вакцини.
У той час як 27 країн в даний час знаходяться в умовах часткової або повної ізоляції, 21 країна поступово послаблює обмежувальні заходи. Деякі роблять це, виходячи з припущення, що збільшення масштабів вакцинації в країнах негайно призведе до поліпшення епідеміологічної ситуації. “Такі припущення робити рано”, — попередив Клюге.