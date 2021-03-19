Глава МОЗ Німеччини заявив, що у Європі мало вакцин щоб зупинити третю хвилю COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Європа не має у своєму розпорядженні необхідну кількість вакцин, щоб зупинити третю хвилю коронавірусу. Про це повідомляє в п’ятницю Redaktionsnetzwerk Deutschland з посиланням на міністра охорони здоров’я ФРН Єнса Шпана, передає УНН.
Цитата
“В Європі ще недостатньо вакцин, щоб зупинити третю хвилю (коронавірусу)”, — сказав міністр.
Деталі
Минулого тижня кількість смертей в Європі з початку пандемії перевищила 900 тис. осіб. Щотижня понад 20 тис. осіб в регіоні гинуть через вірус. Зараз в ЄС схвалені чотири вакцини: розробка консорціуму BioNTech — Pfizer, препарат від компанії Moderna, вакцина британсько-шведської компанії AstraZeneca і препарат компанії Janssen — підрозділу американської Johnson & Johnson.
Довідка
У самій Німеччині, за даними Інституту Роберта Коха, 2 629 750 випадків хвороби, 74 358 осіб загинули.
Згідно зі статистикою ВООЗ — у Німеччині 2 612 268 випадків захворювання, 74 132 особи загинули. На території країни вже використано 8 553 350 доз вакцини.