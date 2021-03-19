Єврокомісія оголосила третю хвилю COVID-19 у ЄС

Деталі

“Ми бачимо третю хвилю, яка настає поступово або навіть швидко в різних країнах ЄС. Ми входимо в дуже складний період, в якому наша економіка буде серйозно зрушена цією ситуацією, — заявила вона. — Ми бачимо необхідність прискорити вакцинацію населення”.

“Залишаємося прихильні нашій меті вакцинувати 70% дорослого населення Євросоюзу”, — додала Спінант.

Контекст

Раніше в п’ятницю міністр охорони здоров’я ФРН Йенс Шпан заявив, що “в Європі ще недостатньо вакцин, щоб зупинити третю хвилю” пандемії.

Згідно з озвученими в четвер даними, Єврокомісія розраховує, що в першому кварталі 27 країн ЄС зможуть отримати близько 100 млн доз вакцин від трьох західних компаній: Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Це на 40% менше, ніж 166 млн доз, які були попередньо замовлені на цей період Єврокомісією за контрактами з цими трьома компаніями, підписаними і частково оплаченими восени минулого року.

В даний час провідні країни Євросоюзу посилюють карантинні обмеження через темпи поширення пандемії, що прискорюються. Це відбувається практично рівно через рік з моменту початку першого локдауну в Європі у березні 2020 року.

Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) відзначає, що кількість людей, які помирають від COVID-19 в Європі, зараз вище, ніж в той же час в минулому році.