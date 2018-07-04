Швеция и Кувейт созвали экстренное заседание СБ ООН по ситуации на юго-западе Сирии

По его данным, заседание должно пройти утром в четверг. Швеция в июле председательствует в Совбезе.

На прошлой неделе сирийские войска начали операцию по вытеснению банд террористов из “Джебхат ан-Нусры” и союзных с ней вооруженных группировок из провинциального центра Дераа. По их форпостам к юго-востоку от города были нанесены артиллерийские и авиационные удары. Войскам удалось перекрыть пути снабжения противника, идущие из районов Дераа-эль-Балад и Тарик-эс-Садд к границе с Иорданией.

Как сообщал УНН, Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки “Исламское государство” (ИД) Абу Бакра аль-Багдади, ликвидирован в сирийском городе Хомс.