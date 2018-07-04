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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 86518 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 112682 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133578 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140423 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 177352 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155531 просмотра

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7 марта, 15:45 • 142681 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Швеция и Кувейт созвали экстренное заседание СБ ООН по ситуации на юго-западе Сирии

Швеция и Кувейт созвали экстренное заседание СБ ООН по ситуации на юго-западе Сирии

Киев  •  УНН

 • 9213 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Швеция и Кувейт созвали внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией на юго-западе Сирии. Об этом сообщил во вторник Agence France-Presse со ссылкой на постоянное представительство Швеции при всемирной организации, передает УНН.

По его данным, заседание должно пройти утром в четверг. Швеция в июле председательствует в Совбезе.

На прошлой неделе сирийские войска начали операцию по вытеснению банд террористов из “Джебхат ан-Нусры” и союзных с ней вооруженных группировок из провинциального центра Дераа. По их форпостам к юго-востоку от города были нанесены артиллерийские и авиационные удары. Войскам удалось перекрыть пути снабжения противника, идущие из районов Дераа-эль-Балад и Тарик-эс-Садд к границе с Иорданией.

Как сообщал УНН, Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки “Исламское государство” (ИД) Абу Бакра аль-Багдади, ликвидирован в сирийском городе Хомс.

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