Швеція і Кувейт скликали екстрене засідання РБ ООН стосовно ситуації на південному заході Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Швеція і Кувейт скликали позачергове засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з ситуацією на південному заході Сирії. Про це повідомило у вівторок Agence France-Presse з посиланням на постійне представництво Швеції при всесвітній організації, інформує УНН.
За його даними, засідання має пройти вранці в четвер. Швеція в липні головує в Радбезі.
Минулого тижня сирійські війська почали операцію по витісненню банд терористів з “Джебхат ан-Нусра” і союзних з нею збройних угруповань з провінційного центру Дераа. За їх форпостам на південний схід від міста були нанесені артилерійські і авіаційні удари. Військам вдалося перекрити шляхи постачання супротивника, що йдуть з районів Дераа-ель-Балад і Тарік-ес-Садд до кордону з Йорданією.
Як повідомляв УНН, Худайфа аль-Бадрі, син ватажка терористичного угруповання “Ісламська держава” (ІД) Абу Бакра аль-Багдаді, ліквідований в сирійському місті Хомс.