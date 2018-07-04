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Швеція і Кувейт скликали екстрене засідання РБ ООН стосовно ситуації на південному заході Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Швеція і Кувейт скликали позачергове засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з ситуацією на південному заході Сирії. Про це повідомило у вівторок Agence France-Presse з посиланням на постійне представництво Швеції при всесвітній організації, інформує УНН.

За його даними, засідання має пройти вранці в четвер. Швеція в липні головує в Радбезі.

Минулого тижня сирійські війська почали операцію по витісненню банд терористів з “Джебхат ан-Нусра” і союзних з нею збройних угруповань з провінційного центру Дераа. За їх форпостам на південний схід від міста були нанесені артилерійські і авіаційні удари. Військам вдалося перекрити шляхи постачання супротивника, що йдуть з районів Дераа-ель-Балад і Тарік-ес-Садд до кордону з Йорданією.

Як повідомляв УНН, Худайфа аль-Бадрі, син ватажка терористичного угруповання “Ісламська держава” (ІД) Абу Бакра аль-Багдаді, ліквідований в сирійському місті Хомс.

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