В Швейцарии считают, что война в Украине не закончится в ближайшее время, а потому правительство страны планирует интегрировать до 40% украинских беженцев. Об этом в понедельник, 5 августа, информирует SWI, передает УНН.

Детали

Указывается, что страна делает ставку на украинцев, как рабочую силу, а потому активно финансирует языковые курсы для прибывших. Кроме того, правительство Швейцарии планирует упростить трудоустройство для беженцев.

Чиновники не исключают, что после окончания войны большая часть украинцев вернутся домой, однако отмечают, что пять лет пребывания в стране позволит им получить другой статус, который продлит их легальное пребывание в Швейцарии еще на пять лет.

Дополнение

По состоянию на 31 июля статус защиты S в Швейцарии получили 66 182 украинца, в то же время 26 392 разрешения на статус S были аннулированы с момента их первой выдачи в марте 2022 года.

В правительстве страны объяснили, что многие украинцы теперь приезжают в Швейцарию из других европейских стран, а не непосредственно из Украины. Это одна из главных причин, по которой они не соответствуют критериям, необходимым для получения разрешения S и им, как правило, отказывают в соответствующей защите.

Известно, что только 63,1% всех украинцев, которые когда-либо подали ходатайство о предоставлении убежища или временной защиты в Швейцарии, пока зарегистрированы в стране.

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