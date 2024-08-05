Литовское правительство выделило почти 9 миллионов евро на помощь украинским беженцам в стране. Средства будут направлены на детские выплаты, социальную помощь школьникам, социальные выплаты, частичное покрытие расходов на отопление и воду, на поддержку аренды жилья. Об этом пишет издание LRT, передает УНН.

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Как пишет издание, Кабмин Литвы выделил Министерству социальной защиты и труда 8,7 млн евро на помощь украинцам, а почти 10 тыс. евро выделил Министерству здравоохранения.

Средства будут направлены на детские выплаты, социальную помощь школьникам, социальные выплаты, частичное покрытие расходов на отопление и воду, на поддержку аренды жилья и тому подобное - пишет издание.

Отмечается, что в Министерстве социальной защиты и Труда сообщили, что Литва выделила из государственного бюджета более 114 миллионов евро на помощь украинцам в Литве. Литва в 2022 году потратила на такую помощь 34,5 млн евро.

Напомним

По просьбе Киева правительство Литвы больше не будет покрывать расходы на обучение для украинских беженцев, но некоторые университеты и колледжи оставят бесплатное обучение для студентов.