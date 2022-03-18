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Шведские докеры инициировали блокаду российских кораблей

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Шведский профсоюз портовых работников сообщила о блокаде судов, имеющих сообщение с Россией. Об этом информирует шведская общественная телевещательная организация SVT Nyheter, пишет УНН.

Детали

Уже две недели назад Шведский профсоюз портовых работников направила письмо министру инфраструктуры Томасу Енероту, в котором призвала их остановить российские и связанные с Россией суда в шведских портах, иначе они сами инициируют блокаду.

Цитата

“Мы сообщили организацию работодателей и институт посредничества, что будет введена блокада”, - говорит Эрик Хельгесон, вице-председатель Шведского профсоюза портовых работников.

Блокада включает корабли, которые направляются в Россию и из России, суда, перевозящие российские товары, и судна, принадлежащие России.

Боевые меры означают, что все работы по разгрузке и погрузке, буксировке и швартовке предназначенных судов будут заблокированы в шведских портах.

Организация работодателей Swedish Ports также обеспокоена ситуацией, но считает, что все ограничения должны быть введены во всем ЕС.

"Только что до нас дошло сообщение о том, что профсоюз портовых работников предупреждает о мерах сочувствия в поддержку докеров Украины. Нам нужно будет проанализировать это на основе шведского законодательства”, - говорит Маркус Дальстен, генеральный директор портов Швеции.

Докеры также призывают правительство к более четким рекомендациям.

Напомним

Четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции.

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