Шведские докеры инициировали блокаду российских кораблей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Шведский профсоюз портовых работников сообщила о блокаде судов, имеющих сообщение с Россией. Об этом информирует шведская общественная телевещательная организация SVT Nyheter, пишет УНН.
Детали
Уже две недели назад Шведский профсоюз портовых работников направила письмо министру инфраструктуры Томасу Енероту, в котором призвала их остановить российские и связанные с Россией суда в шведских портах, иначе они сами инициируют блокаду.
Цитата
“Мы сообщили организацию работодателей и институт посредничества, что будет введена блокада”, - говорит Эрик Хельгесон, вице-председатель Шведского профсоюза портовых работников.
Блокада включает корабли, которые направляются в Россию и из России, суда, перевозящие российские товары, и судна, принадлежащие России.
Боевые меры означают, что все работы по разгрузке и погрузке, буксировке и швартовке предназначенных судов будут заблокированы в шведских портах.
Организация работодателей Swedish Ports также обеспокоена ситуацией, но считает, что все ограничения должны быть введены во всем ЕС.
"Только что до нас дошло сообщение о том, что профсоюз портовых работников предупреждает о мерах сочувствия в поддержку докеров Украины. Нам нужно будет проанализировать это на основе шведского законодательства”, - говорит Маркус Дальстен, генеральный директор портов Швеции.
Докеры также призывают правительство к более четким рекомендациям.
Напомним
Четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции.