Шведські докери ініціювали блокаду російських кораблів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Шведська профспілка портових працівників повідомила про блокаду суден, що мають сполучення з Росією. Про це інформує шведська суспільна телемовна організація SVT Nyheter, пише УНН.
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Уже два тижні тому Шведська профспілка портових працівників надіслала листа міністру інфраструктури Томасу Енероту, в якому закликала їх зупинити російські та пов’язані з Росією судна у шведських портах, інакше вони самі ініціюють блокаду.
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“Ми повідомили організацію роботодавців та інститут посередництва, що буде введена блокада”, – каже Ерік Хельгесон, віце-голова Шведської профспілки портових працівників.
Блокада включає кораблі, які прямують до Росії та з Росії, судна, що перевозять російські товари, і судна, що належать Росії.
Бойові заходи означають, що всі роботи з розвантаження та навантаження, буксирування та швартування призначених суден будуть заблоковані у шведських портах.
Організація роботодавців Swedish Ports також стурбована ситуацією, але вважає, що всі обмеження мають бути введені в усьому ЄС.
“Щойно до нас дійшло повідомлення про те, що профспілка портових працівників попереджає про заходи співчуття на підтримку докерів України. Нам потрібно буде проаналізувати це на основі шведського законодавства”, - каже Маркус Дальстен, генеральний директор портів Швеції.
Докери також закликають уряд до чіткіших рекомендацій.
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