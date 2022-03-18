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Шведські докери ініціювали блокаду російських кораблів

Шведські докери ініціювали блокаду російських кораблів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Шведська профспілка портових працівників повідомила про блокаду суден, що мають сполучення з Росією. Про це інформує шведська суспільна телемовна організація SVT Nyheter, пише УНН.

Деталі

Уже два тижні тому Шведська профспілка портових працівників надіслала листа міністру інфраструктури Томасу Енероту, в якому закликала їх зупинити російські та пов’язані з Росією судна у шведських портах, інакше вони самі ініціюють блокаду.

Цитата

“Ми повідомили організацію роботодавців та інститут посередництва, що буде введена блокада”, – каже Ерік Хельгесон, віце-голова Шведської профспілки портових працівників.

Блокада включає кораблі, які прямують до Росії та з Росії, судна, що перевозять російські товари, і судна, що належать Росії.
Бойові заходи означають, що всі роботи з розвантаження та навантаження, буксирування та швартування призначених суден будуть заблоковані у шведських портах.

Організація роботодавців Swedish Ports також стурбована ситуацією, але вважає, що всі обмеження мають бути введені в усьому ЄС.

“Щойно до нас дійшло повідомлення про те, що профспілка портових працівників попереджає про заходи співчуття на підтримку докерів України. Нам потрібно буде проаналізувати це на основі шведського законодавства”, - каже Маркус Дальстен, генеральний директор портів Швеції.

Докери також закликають уряд до чіткіших рекомендацій.

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