Чотири російські винищувачі порушили повітряний простір Швеції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У середу чотири російські винищувачі порушили повітряний простір Швеції. ВПС країни Jas 39 Gripen провів "гостей". Влада задокументувала інцидент у вигляді фотографії. Про це УНН пише з посиланням на заяву Збройних сил країни.
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"Це показує, що наша готовність хороша. Ми були на місці, щоб забезпечити територіальну цілісність та межі Швеції. Ми повністю контролюємо ситуацію", - заявив командувач ВПС Карл-Йохан Едстрем.
Деталі
Два російські Су-27 і два російські Су-24 порушили повітряний простір Швеції. Порушення було недовгим і сталося на схід від Готланду через море.
"У світлі ситуації ми дуже серйозно ставимося до інциденту. Це непрофесійні та безвідповідальні дії з боку Росії", - вважає головком ВПС.