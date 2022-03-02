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Чотири російські винищувачі порушили повітряний простір Швеції

Чотири російські винищувачі порушили повітряний простір Швеції

Київ • УНН

 • 266258 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. У середу чотири російські винищувачі порушили повітряний простір Швеції. ВПС країни Jas 39 Gripen провів "гостей". Влада задокументувала інцидент у вигляді фотографії. Про це УНН пише з посиланням на заяву Збройних сил країни.

Цитата

"Це показує, що наша готовність хороша. Ми були на місці, щоб забезпечити територіальну цілісність та межі Швеції. Ми повністю контролюємо ситуацію", - заявив командувач ВПС Карл-Йохан Едстрем.

Деталі

Два російські Су-27 і два російські Су-24 порушили повітряний простір Швеції. Порушення було недовгим і сталося на схід від Готланду через море.

"У світлі ситуації ми дуже серйозно ставимося до інциденту. Це непрофесійні та безвідповідальні дії з боку Росії", - вважає головком ВПС.

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