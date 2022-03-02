Четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В среду четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции. ВВС страны Jas 39 Gripen провел "гостей". Власть задокументировала инцидент в виде фотографии. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявление Вооруженных сил страны.
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"Это показывает, что наша готовность хороша. Мы были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность и границы Швеции. Мы полностью контролируем ситуацию", - заявил командующий ВВС Карл-Йохан Эдстрем.
Детали
Два российских Су-27 и два российских Су-24 нарушили воздушное пространство Швеции. Нарушение было недолгим и произошло к востоку от Готланда через море.
"В свете ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России", - считает главком ВВС.