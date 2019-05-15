Шухевич раскритиковал "Зе-маневры" своего коллеги Рыбалки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Народный депутат от РПЛ Юрий Шухевич рассказал о том, что не поддерживает маневры своего коллегу по фракции Сергея Рыбалки, который недавно создал и возглавил в Совете межфракционное объединение в поддержку новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Об этом депутат сообщил в комментарии УНН.
По словам Шухевича, свои инициативы и действия в поддержку Зеленского Рыбалка ни с кем из партии, в частности, и с ее лидером, не согласовывал.
"Это его (Рыбалки - ред.) личная инициатива. На фракции мы об этом не говорили, и общей позиции не выдвигали. И я уверен, что у Олега Валерьевича другая позиция по этому поводу. У меня, кстати, тоже. Я, например, подобные инициативы создавать не собираюсь, вступать в такие инициативы не буду. Считаю, что кот в мешке является котом в мешке", - сказал нардеп.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского не будут делать ставку на нардепов "перебежчиков"
Еще один радикал - Олег Куприенко - также отметил, что у РПЛ никаких решений о создании межфракционных объединений в поддержку Зеленского не принималось.
"Это отдельная инициатива господина Рыбалки", - сказал коротко он.
Напомним, депутат от фракции Радикальной партии Сергей Рыбалка инициировал создание в Раде межфракцинного объединения "Независимость и развитие" в поддержку Зеленского.
При этом, эксперты убеждены, что такое "переобувание на лету" не поможет Рыбалке удержатся за депутатский мандат.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский расколол Радикальную партию Ляшко
В свою очередь, спикер штаба Зеленского, Дмитрий Разумков по этому поводу заявил, что в команде новоизбранного Президента в персональной помощи со стороны Рыбалки не нуждаются.
"Мы ожидаем, что депутаты будут выполнять все те обязательства, которые они на себя брали. В том числе, например, по снятию депутатской неприкосновенности, по многим другим вопросам. В рамках украинского законодательства есть четкий алгоритм взаимодействия Президента и ВР, я не вижу здесь предпосылок для создания каких-то групп, которые поддерживали бы Президента. Какой-то персональной помощи от народных депутатов мы не ожидаем. Нужно не Зеленскому помогать, а украинскому народу", - сказал он.