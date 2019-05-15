Шухевич раскритиковал "Зе-маневры" своего коллеги Рыбалки

По словам Шухевича, свои инициативы и действия в поддержку Зеленского Рыбалка ни с кем из партии, в частности, и с ее лидером, не согласовывал.

"Это его (Рыбалки - ред.) личная инициатива. На фракции мы об этом не говорили, и общей позиции не выдвигали. И я уверен, что у Олега Валерьевича другая позиция по этому поводу. У меня, кстати, тоже. Я, например, подобные инициативы создавать не собираюсь, вступать в такие инициативы не буду. Считаю, что кот в мешке является котом в мешке", - сказал нардеп.

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Еще один радикал - Олег Куприенко - также отметил, что у РПЛ никаких решений о создании межфракционных объединений в поддержку Зеленского не принималось.

"Это отдельная инициатива господина Рыбалки", - сказал коротко он.

Напомним, депутат от фракции Радикальной партии Сергей Рыбалка инициировал создание в Раде межфракцинного объединения "Независимость и развитие" в поддержку Зеленского.

При этом, эксперты убеждены, что такое "переобувание на лету" не поможет Рыбалке удержатся за депутатский мандат.

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В свою очередь, спикер штаба Зеленского, Дмитрий Разумков по этому поводу заявил, что в команде новоизбранного Президента в персональной помощи со стороны Рыбалки не нуждаются.

"Мы ожидаем, что депутаты будут выполнять все те обязательства, которые они на себя брали. В том числе, например, по снятию депутатской неприкосновенности, по многим другим вопросам. В рамках украинского законодательства есть четкий алгоритм взаимодействия Президента и ВР, я не вижу здесь предпосылок для создания каких-то групп, которые поддерживали бы Президента. Какой-то персональной помощи от народных депутатов мы не ожидаем. Нужно не Зеленскому помогать, а украинскому народу", - сказал он.