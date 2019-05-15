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Шухевич розкритикував “Зе-маневри” свого колеги Рибалки

Шухевич розкритикував “Зе-маневри” свого колеги Рибалки

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Народний депутат від РПЛ Юрій Шухевич розповів про те, що не підтримує маневри свого колеги по фракції Сергія Рибалки, який нещодавно створив та очолив у Раді міжфракційне об’єднання на підтримку новообраного Президента Володимира Зеленського. Про це депутат повідомив у коментарі УНН.

За словами Шухевича, свої ініціативи та дії на підтримку Зеленського Рибалка ні з ким з партії, зокрема, і з її лідером, не погоджував.

“Це його (Рибалки — ред.) особиста ініціатива. На фракції ми про це не говорили, і спільну позицію не виробляли. І я певен, що у Олега Валерійовича інша позиція з цього приводу. У мене, до речі, також. Я, наприклад, подібні ініціативи створювати не збираюсь, вступати до таких ініціатив не буду. Вважаю, що кіт у мішку є котом у мішку”, — сказав нардеп.

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Ще один радикал — Олег Купрієнко — також зазначив, що в РПЛ жодних рішень про утворення міжфракційних об’єднань на підтримку Зеленського не приймалося.

“Це окрема ініціатива пана Рибалки”, — сказав коротко він.

Нагадаємо, депутат від фракції Радикальної партії Сергій Рибалка ініціював створення в Раді межфракцінного об’єднання “Незалежність і розвиток” в підтримку Зеленського.

При цьому, експерти переконані, що таке “перевзування на льоту” не допоможе Рибалці втримаються за депутатський мандат. 

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У свою чергу, спікер штабу Зеленського, Дмитро Разумков з цього приводу заявив, що в команді новообраного Президента персональної допомоги з боку Рибалки не потребують.

“Ми чекаємо, що депутати будуть виконувати всі ті зобов’язання, які вони на себе брали. В тому числі, наприклад, по зняттю депутатської недоторканності, з багатьох інших питань. В рамках українського законодавства є чіткий алгоритм взаємодії Президента і ВР, я не бачу тут передумов для створення якихось груп, які б підтримували Президента. Якоїсь персональної допомоги від народних депутатів ми не чекаємо. Потрібно не Зеленському допомагати, а українському народові”, — сказав він.

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