Искали сережку, а нашли реликвии: в Норвегии семья наткнулась на артефакты времен викингов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Норвегии семья во время поиска потерянной золотой серьги в своем саду наткнулась на артефакты времен викингов, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Открытие было сделано на небольшом острове Йомфруланд. В процессе поиска украшения семья решила использовать металлоискатель. Это и позволило им найти «клад» под большим деревом в центре семейного сада у южного побережья Норвегии.
Находка содержала пряжку в форме чаши и еще один предмет, который, похоже, является частью захоронения времен викингов.
Эксперты считают, что эти артефакты были использованы в захоронении женщины девятого века. Один из них пришел к выводу, что пряжка датируется между 780 и 850 годами.
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