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Шукали сережку, а знайшли реліквії: у Норвегії родина натрапила на артефакти часів вікінгів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Норвегії сім'я під час пошуку втраченої золотої сережки в своєму саду натрапила на артефакти часів вікінгів, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Відкриття було зроблено на невеликому острові Йомфруланд. У процесі пошуку прикраси родина вирішила використати металошукач. Це і дозволило їм знайти «скарб» під великим деревом у центрі сімейного саду біля південного узбережжя Норвегії.

Знахідка містила пряжку у формі чаші та ще один предмет, який, схоже, є частиною поховання часів вікінгів.

Експерти вважають, що ці артефакти були використані в похованні жінки дев'ятого століття. Один з них дійшов висновку, що пряжка датується між 780 і 850 роками.

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