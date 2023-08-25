На півночі Перу знайшли 4000-річну стіну, яка може бути залишками стародавнього храму
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Археологи виявили на півночі Перу стіну, вік якої перевищує 4000 років. На їхню думку, це могла би бути частина церемоніального храму, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
За словами археолога Ферен Кастілло, керівника дослідницького проекту в прибережному регіоні Ла-Лібертад, що на півночі Перу, на стіну вперше натрапили фермери у 2020 році під час збору врожаю, що спонукало до тривалих розкопок і роботи над визначенням її походження. На думку археологів, стародавня поліхромна стіна має вік понад 4000 років і могла бути частиною церемоніального храму.
"Через три роки ми розпочали нову процедуру, результати якої показали нам її вік. Сьогодні ми впевнені, що це будівля, збудована в докерамічний період (початковий період андських цивілізацій) між 4000 і 4500 роками тому", - заявив експерт цього тижня.
Залишки стародавньої будівлі були виявлені в долині Віру, приблизно за 480 км на північ від столиці Перу Ліми.
За оцінками, висота стіни становить близько трьох метрів і являє собою трикутні геометричні лінії з випадковими відтінками червоного і жовтого, додав Кастілло.
"Найважливіша секція повинна була бути докерамічним храмом з вогнищем у центрі, яке ми, імовірно, зможемо розкопати пізніше", - сказав він.
Доповнення
На півночі Перу розташовані стародавні церемоніальні комплекси, такі як Карал, якому близько 5000 років, і таємничі гігантські лінії Наска, накреслені в пустелі понад 1500 років тому, в регіоні Іка.
Найважливішим археологічним центром Перу є руїни Мачу-Пікчу, розташовані в регіоні Куско, що є залишком імперії інків, яка домінувала на півдні континенту 500 років тому і простягалася від південного Еквадору та Колумбії до центрального Чилі.
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An ancient polychrome wall discovered in northern Peru is believed to be over 4,000 years old and could have been part of a ceremonial temple, according to archaeologists, offering new insights into the region's historic cultures https://t.co/gVeVKPwHjN pic.twitter.com/fJpIA8sLsN— Reuters (@Reuters) August 25, 2023