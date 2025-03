На півночі Перу знайшли 4000-річну стіну, яка може бути залишками стародавнього храму

Деталі

За словами археолога Ферен Кастілло, керівника дослідницького проекту в прибережному регіоні Ла-Лібертад, що на півночі Перу, на стіну вперше натрапили фермери у 2020 році під час збору врожаю, що спонукало до тривалих розкопок і роботи над визначенням її походження. На думку археологів, стародавня поліхромна стіна має вік понад 4000 років і могла бути частиною церемоніального храму.

"Через три роки ми розпочали нову процедуру, результати якої показали нам її вік. Сьогодні ми впевнені, що це будівля, збудована в докерамічний період (початковий період андських цивілізацій) між 4000 і 4500 роками тому", - заявив експерт цього тижня.

Залишки стародавньої будівлі були виявлені в долині Віру, приблизно за 480 км на північ від столиці Перу Ліми.

За оцінками, висота стіни становить близько трьох метрів і являє собою трикутні геометричні лінії з випадковими відтінками червоного і жовтого, додав Кастілло.

"Найважливіша секція повинна була бути докерамічним храмом з вогнищем у центрі, яке ми, імовірно, зможемо розкопати пізніше", - сказав він.

Доповнення

На півночі Перу розташовані стародавні церемоніальні комплекси, такі як Карал, якому близько 5000 років, і таємничі гігантські лінії Наска, накреслені в пустелі понад 1500 років тому, в регіоні Іка.

Найважливішим археологічним центром Перу є руїни Мачу-Пікчу, розташовані в регіоні Куско, що є залишком імперії інків, яка домінувала на півдні континенту 500 років тому і простягалася від південного Еквадору та Колумбії до центрального Чилі.

