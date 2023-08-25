На севере Перу нашли 4000-летнюю стену, которая может быть остатками древнего храма
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Археологи обнаружили на севере Перу стену, возраст которой превышает 4000 лет. По их мнению, это могла бы быть часть церемониального храма, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По словам археолога Ферен Кастилло, руководителя исследовательского проекта в прибрежном регионе Ла-Либертад, что на севере Перу, на стену впервые наткнулись фермеры в 2020 году во время сбора урожая, что побудило к длительным раскопкам и работе над определением ее происхождения. По мнению археологов, древняя полихромная стена имеет возраст более 4000 лет и могла быть частью церемониального храма.
"Через три года мы начали новую процедуру, результаты которой показали нам ее возраст. Сегодня мы уверены, что это здание, построенное в докерамический период (начальный период андских цивилизаций) между 4000 и 4500 годами назад", - заявил эксперт на этой неделе.
Остатки древнего здания были обнаружены в долине Виру, примерно в 480 км к северу от столицы Перу Лимы.
По оценкам, высота стены составляет около трех метров и представляет собой треугольные геометрические линии со случайными оттенками красного и желтого, добавил Кастилло.
"Самая важная секция должна была быть докерамическим храмом с очагом в центре, который мы, вероятно, сможем раскопать позже", - сказал он.
Дополнение
На севере Перу расположены древние церемониальные комплексы, такие как Карал, которому около 5000 лет, и таинственные гигантские линии Наска, начерченные в пустыне более 1500 лет назад, в регионе Ика.
Важнейшим археологическим центром Перу являются руины Мачу-Пикчу, расположенные в регионе Куско, которые являются остатками империи инков, которая доминировала на юге континента 500 лет назад и простиралась от южного Эквадора и Колумбии до центрального Чили.
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Древняя полихромная стена, обнаруженная на севере Перу, как полагают, имеет возраст более 4000 лет и могла быть частью церемониального храма, по мнению археологов, предлагая новое понимание исторических культур региона https://t.co/gVeVKPwHjN pic.twitter.com/fJpIA8sLsN— Reuters (@Reuters) 25 августа 2023 года