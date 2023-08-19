Британський історик знайшов могили лицарів-тамплієрів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Історик Едвард Спенсер Діас знайшов у сільській англійській церкві Святої Марії вісім могил, що належать таємничим лицарям-тамплієрам. Фахівці називають це одним із найбільш важливих національних відкриттів. Про це пише Daily mail, передає УНН.
Деталі
Церкву, де знайшли могили, було побудовано на початку XII століття.
На кожній зі знайдених могил зображено тамплієрський хрест у подвійному колі — це типовий символ ордену.
На одному могильному камені також є хрест хрестоносця, найімовірніше, лицар, похований там, був і тамплієром, і брав участь у хрестових походах. Окрім того, біля цієї ж могили є символ Єрусалимського хреста. Цей знак вказує, що лицар колись був на Храмовій горі в Єрусалимі.
Довідка
Середньовічний орден, що виник у XII столітті й мав відділення по всій Європі, був однією з наймогутніших релігійних організацій середньовіччя. Тамплієри відіграли велику роль у хрестових походах.
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