Британский историк нашел могилы рыцарей-тамплиеров
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Историк Эдвард Спенсер Диас нашел в сельской английской церкви Святой Марии восемь могил, принадлежащих таинственным рыцарям-тамплиерам. Специалисты называют это одним из наиболее важных национальных открытий. Об этом пишет Daily mail, передает УНН.
Детали
Церковь, где нашли могилы, была построена в начале XII века.
На каждой из найденных могил изображен тамплиерский крест в двойном круге — это типичный символ ордена.
На одном могильном камне также есть крест крестоносца, вероятнее всего, рыцарь, похороненный там, был и тамплиером, и участвовал в крестовых походах. Кроме того, у этой же могилы есть символ Иерусалимского креста. Этот знак указывает, что рыцарь когда-то был на Храмовой горе в Иерусалиме.
Справка
Средневековый орден, возникший в XII веке и имевший отделения по всей Европе, был одной из самых могущественных религиозных организаций средневековья. Тамплиеры сыграли большую роль в крестовых походах.
Напомним, на Львовщине археологи нашли древнее святилище.
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