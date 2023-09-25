Штурмовал "Азовсталь": будут судить военного из оккупированного Крыма

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Перед судом предстанет 30-летний житель временно оккупированного Крыма, который вступил в оккупационные войска врага. В частности, он выполнял «задание» врага по захвату позиций украинских защитников на «Азовстали». Об этом УНН сообщает со ссылкой на прокуратуру АР Крым и города Севастополя.

Цитата

«Прокуратура автономии направила в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего жителя Крыма, вступившего в оккупационные войска врага. Его действия квалифицированы по факту совершения государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что следствие установило, что в 2020 году крымчанин подписал контракт и добровольно пошел служить в армию врага. После этого обвиняемый получил звание старшего матроса и вошел в состав 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты черноморского флота военно-морского флота вс рф с постоянным местом дислокации в городе Севастополе (уже нет), указали в прокуратуре.

«После полномасштабного вторжения рф, в составе армии государства-оккупанта, он принимал активное участие в боевых действиях против украинских Сил обороны. В частности, выполнял «задачи» врага по захвату позиций украинских защитников на «Азовстали», - отмечается в сообщении.

В прокуратуре отметили, что тогда российские военные уничтожали инфраструктуру предприятия, убивали мирных граждан, к тому же, во время боев в бомбоубежищах завода скрывались гражданские женщины с детьми.

Дополнение

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении "министру мвс днр" и шести участникам оперативно-боевого тактического формирования "каскад", участвовавшим в захвате "Азовстали".

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