Штурмували "Азовсталь": оголосили підозру "міністру мвс днр" і шістьом бойовикам

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"Російські найманці у травні 2022 року під керівництвом так званого міністра брали безпосередню участь у захопленні "Азовсталі". Разом з окупантами вони знищували підприємство, вбивали у тому числі й мирних громадян, які переховувались там під захистом українських військових", – ідеться у повідмоленні.

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За даними ДБР, бойовики брали в полон українських захисників. Їм повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), а також у керівництві та участі у нападі на підприємство у складі непередбачених законами України воєнізованих формувань (ч. 2 та ч. 4 ст. 260 КК України).

У разі затримання зрадникам може загрожувати довічне ув’язнення.

Нагадаємо

Уродженцю Києва, якого СБУ викрила на передачі росіянам позицій корпусів добровольчого батальйону "Азова", засудили до 16 років позбавлення волі.