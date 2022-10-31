Штурмували "Азовсталь": оголосили підозру "міністру мвс днр" і шістьом бойовикам
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру "міністру мвс днр" та шістьом учасникам оперативно-бойового тактичного формування "каскад", які брали участь у захопленні "Азовсталі". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
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"Російські найманці у травні 2022 року під керівництвом так званого міністра брали безпосередню участь у захопленні "Азовсталі". Разом з окупантами вони знищували підприємство, вбивали у тому числі й мирних громадян, які переховувались там під захистом українських військових", – ідеться у повідмоленні.
Деталі
За даними ДБР, бойовики брали в полон українських захисників. Їм повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), а також у керівництві та участі у нападі на підприємство у складі непередбачених законами України воєнізованих формувань (ч. 2 та ч. 4 ст. 260 КК України).
У разі затримання зрадникам може загрожувати довічне ув’язнення.
Нагадаємо
Уродженцю Києва, якого СБУ викрила на передачі росіянам позицій корпусів добровольчого батальйону "Азова", засудили до 16 років позбавлення волі.