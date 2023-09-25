Штурмував "Азовсталь": судитимуть військового рф з окупованого Криму

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«Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного жителя Криму, який вступив до окупаційних військ ворога. Його дії кваліфіковано за фактом вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що слідство встановило, що у 2020 році кримчанин підписав контракт та добровільно пішов служити в армію ворога. Після цього обвинувачений отримав звання старшого матроса та ввійшов до складу 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти чорноморського флоту військово-морського флоту зс рф з постійним місцем дислокації у місті Севастополі (вже ні), вказали у прокуратурі.

«Після повномасштабного вторгнення рф, у складі армії держави-окупанта, він брав активну участь у бойових діях проти українських Сил оборони. Зокрема, виконував «завдання» ворога із захоплення позицій українських захисників на «Азовсталі», - зазначається в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що тоді російські військові знищували інфраструктуру підприємства, вбивали мирних громадян, до того ж, під час боїв у бомбосховищах заводу переховувалися цивільні жінки з дітьми.

Доповнення

Працівники ДБР повідомили про підозру "міністру мвс днр" та шістьом учасникам оперативно-бойового тактичного формування "каскад", які брали участь у захопленні "Азовсталі".