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Штурм горсовета во Львове: полиция открыла уголовное производство

Штурм горсовета во Львове: полиция открыла уголовное производство

Киев  •  УНН

 • 12272 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства во Львовском городском совете, сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львова.

"По данному факту (штурма городского совета во Львове - ред.) открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (Хулиганство) УК Украины", - говорится в сообщении правоохранителей.

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет, проводится досудебное расследование.

Сейчас на площади Рынок возле Львовского городского совета полицейские осуществляют усиленные меры безопасности с целью недопущения нарушений правопорядка.

Напомним, вчера неизвестные выломали дверь в городской ратуше Львова и ворвались внутрь, где началась толкотня и драка. По данному факту полиция начала расследование.

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