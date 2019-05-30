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Штурм міськради у Львові: поліція відкрила кримінальне провадження

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства у Львівській міській раді, повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Львова.

"За цим фактом (штурму міської ради у Львові - ред.) відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (Хуліганство) КК України", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років, проводиться досудове розслідування.

Наразі на площі Ринок поблизу Львівської міської ради поліцейські здійснюють посилені заходи безпеки з метою недопущення порушень правопорядку.

Нагадаємо, вчора невідомі особи виламали двері до міської ратуші Львова та ввірвались всередину, де почалася штовханина та бійка. За цим фактом поліція розпочала розслідування.

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