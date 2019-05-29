У мерії Львова виламали двері та влаштували бійку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Невідомі особи виламали двері до міської ратуші Львова та ввірвались всередину. Почалася штовханина та бійка. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.
"Особи, які напередодні під час засідання виконавчого комітету облили посадовців міської ради невідомою рідиною, ймовірно — фарбою, виламали двері до міської ратуші та ввірвались всередину", - повідомили у мерії.
До протестувальників вийшли керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич та директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко. "Конструктивної розмови не вийшло", - відзначили у міськраді.
"Протестувальники не захотіли слухати посадовців міської ради та почали виламувати двері до міської ради. Почалася штовханина та бійка", - додали у мерії.
Нагадаємо, заступника мера Львова на виконкомі облили фарбою.