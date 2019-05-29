В мэрии Львова выломали двери и устроили драку
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Неизвестные лица выломали дверь в городской ратуше Львова и ворвались внутрь. Началась толкотня и драка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"Лица, которые накануне во время заседания исполнительного комитета облили должностных лиц городского совета неизвестной жидкостью, предположительно - краской, выломали дверь в городской ратуше и ворвались внутрь", - сообщили в мэрии.
К протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Елена Пайонкевич и директор департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко. "Конструктивной беседы не получилось", - отметили в горсовете.
"Протестующие не захотели слушать чиновников городского совета и начали выламывать двери в городской совет. Началась толкотня и драка", - добавили в мэрии.
Напомним, заместителя мэра Львова на исполкоме облили краской.