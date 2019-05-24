Заступника мера Львова на виконкомі облили фарбою
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. На засіданні виконкому заступника голови Львівської міської ради Геннадія Васьківа облили зеленою фарбою. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевого депутата, голову ГО “Варта 1” Ігора Зінкевича у Facebook.
Так, сьогодні, 24 травня, на засіданні виник конфлікт, під час якого заступника міського голови Львова з фінансово-економічних питань, головуючого на засіданні виконавчого комітету Геннадія Васьківа облили зеленою фарбою.
За інформацією Львівської міськради, засідання виконавчого комітету ЛМР зірвали активісти, які вчора заблокували роботу сесії Львівської міської ради.
Зазначається, що невідомі увірвались до малої сесійної зали, де зазвичай відбуваються засідання виконавчого комітету, та не дали змоги проводити засідання.
Окрім того, на адресу посадовців лунали погрози та образи.
Крім Васьківа, як зазначили у мерії, фарбою облили також і в.о. директора департаменту "Адміністрація міського голови" Євгена Бойка.
Нагадаємо, під стінами ВККСУ зранку 20 травня і 21 травня так звані активісти блокували будівлю та обмежили доступ окремих членів Комісії до приміщення.