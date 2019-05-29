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У Львові поліція встановлює обставини штурму міської ради

У Львові поліція встановлює обставини штурму міської ради

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 травня. УНН. Поліція розслідує обставини штурму міської ради у Львові. Про це повідомили у прес- службі Львівської міської ради, передає УНН.

"Сьогодні, близько 11:10 до поліції надійшло повідомлення про те, що група осіб, зламавши замок вхідних дверей, пройшли у приміщення Львівської міської ради. На місці події працює слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції Львівщини. Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації, а також притягнення до відповідальності причетних осіб", - повідомили у Нацполіції.

Наразі на площі Ринок поблизу Львівської міської ради поліцейські здійснюють посилені заходи безпеки з метою недопущення порушень правопорядку.

Нагадаємо, сьогодні невідомі особи виламали двері до міської ратуші Львова та ввірвались всередину, де почалася штовханина та бійка.

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