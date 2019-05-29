Во Львове полиция устанавливает обстоятельства штурма городского совета
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 мая. УНН. Полиция расследует обстоятельства штурма городского совета во Львове. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.
"Сегодня, около 11:10 в полицию поступило сообщение о том, что группа лиц, взломав замок входной двери, прошла в помещение Львовского городского совета. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовской области. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации, а также привлечения к ответственности причастных лиц", - сообщили в Нацполиции.
Сейчас на площади Рынок возле Львовского городского совета полицейские осуществляют усиленные меры безопасности с целью недопущения нарушений правопорядка.
Напомним, сегодня неизвестные выломали дверь в городскую ратушу Львова и ворвались внутрь, где началась толкотня и драка.