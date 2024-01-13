Штрафов за отсутствие кассовых аппаратов уже втрое больше, чем за весь 2021 год - анализ

Налоговая служба выписала 29 753 штрафа за нарушения при использовании П/РРО на общую сумму 1,65 млрд грн за неполный 2023 год. Это уже втрое больше, чем за весь 2021 год, сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Детали

"Количество штрафов за неиспользование П/РРО уже втрое больше, чем за весь 2021 год", - говорится в сообщении.

Как сообщается, всего 287,4 тысяч РРО и 554,6 тысяч ПРРО работает в Украине по состоянию на начало декабря 2023 года. Всплеск установок ПРРО в прошлом году пришелся на сентябрь - +15% за месяц.

Как отмечают в украинской компании по автоматизации заведений Poster, большинство предпринимателей до последнего было не готово к возвращению проверок. Запрос на ПРРО стремительно вырос в последнюю неделю сентября - в 1,5-2 раза от обычного. Это связано с отменой в октябре моратория на проверки наличия кассовых аппаратов.

Сейчас количество "касс в смартфоне" почти вдвое превышает количество обычных. По сравнению с ноябрем 2021 года количество ПРРО выросло в 4 раза, а количество РРО уменьшилось на 5%, отмечают в Опендатабот.

Напомним,

С 1 октября предпринимателей снова штрафуют за неиспользование кассовых аппаратов.

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