Штрафів за відсутність касових апаратів уже втричі більше, ніж за весь 2021 рік - аналіз

Податкова служба виписала 29 753 штрафи за порушення при використанні П/РРО на загальну суму 1,65 млрд грн за неповний 2023 рік. Це вже утричі більше, ніж за весь 2021 рік, повідомляє Опендатабот, пише УНН.

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"Кількість штрафів за невикористання П/РРО вже утричі більша, аніж за весь 2021 рік", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляється, загалом 287,4 тисяч РРО та 554,6 тисяч ПРРО працює в Україні станом на початок грудня 2023 року. Сплеск встановлень ПРРО торік припав на вересень — +15% за місяць.

Як зазначають в українській компанії з автоматизації закладів Poster, більшість підприємців до останнього була не готова до повернення перевірок. Запит на ПРРО стрімко виріс в останній тиждень вересня – в 1,5-2 рази від звичайного. Це пов'язано із скасуванням у жовтні мораторію на перевірки наявності касових апаратів.

Наразі кількість "кас у смартфоні" майже вдвічі перевищує кількість звичайних. Порівняно з листопадом 2021 року кількість ПРРО зросла у 4 рази, а кількість РРО зменшилася на 5%, зазначають в Опендатабот.

Нагадаємо

З 1 жовтня підприємців знову штрафують за невикористання касових апаратів.

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