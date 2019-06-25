Штрафы за неоприходование наличных в кассах отменен

Как отмечается, указом Президента Украины №418 от 20 июня было признано прекращение действия указа "О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности" с изменениями" от 1995 года.

Согласно сообщению, новым указом отменены штрафы за нарушение норм обращения наличности, а именно:



за превышение установленных лимитов остатка наличности в кассах - в двукратном размере сумм выявленной сверхлимитной наличности за каждый день;



за неоприходование (неполное и/или несвоевременное оприходование) в кассах наличности - в пятикратном размере неоприходованной суммы;



за расходование наличных денег из выручки от реализации продукции (работ, услуг) и других кассовых поступлений (кроме средств, полученных из касс учреждений банков) на выплаты, связанные с оплатой труда (за исключением экстренных (неотложных) обстоятельств - социальных выплат гражданам на захоронения, помощи при рождении ребенка, одиноким и многодетным матерям, на лечение в случае болезни, компенсаций лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы), при наличии налоговой задолженности - в размере осуществленных выплат;



за превышение установленных сроков использования выданной под отчет наличности, а также за выдачу наличных средств под отчет без полного отчета по ранее выданным средствам - в размере 25 процентов выданных под отчет сумм;



за проведение наличных расчетов без представления получателем средств платежного документа (товарного или кассового чека, квитанции к приходному ордеру, другого письменного документа), подтверждающего уплату покупателем наличных средств, - в размере уплаченных средств;



за использование полученных в учреждении банка наличных средств не по целевому назначению - в размере израсходованной наличности;



за неустановление учреждениями банков лимитов остатка наличности в кассах - в пятидесятикратном размере необлагаемого минимума доходов граждан за каждый случай такого неустановления.



Напомним, Президент 20 июня отменил около 60 указов.