Штрафи за неоприбуткування готівки у касах скасовано
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Штрафні санкції за порушення норм з регулювання обігу готівки в Україні скасовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС.
Як зазначається, указом Президента України №418 від 20 червня було визнано втрату чинності указу "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" із змінами" від 1995 року.
Згідно з повідомленням, новим указом відмінено штрафи за порушення норм обігу готівки, а саме:
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- за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах – у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;
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- за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки – у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;
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- за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов’язані з оплатою праці (за винятком екстрених (невідкладних) обставин – соціальних виплат громадянам на поховання, допомоги при народженні дитини, одиноким та багатодітним матерям, на лікування в разі хвороби, компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), за наявності податкової заборгованості – в розмірі здійснених виплат;
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- за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів – у розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум;
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- за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів, – у розмірі сплачених коштів;
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- за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням – у розмірі витраченої готівки;
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- за невстановлення установами банків лімітів залишку готівки в касах – у п’ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний випадок такого невстановлення.
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Нагадаємо, Президент 20 червня скасував близько 60 указів.