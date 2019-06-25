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Штрафи за неоприбуткування готівки у касах скасовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Штрафні санкції за порушення норм з регулювання обігу готівки в Україні скасовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС.

Штрафи за неоприбуткування готівки у касах скасовано

Як зазначається, указом Президента України №418 від 20 червня було визнано втрату чинності указу "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" із змінами" від 1995 року.

Згідно з повідомленням, новим указом відмінено штрафи за порушення норм обігу готівки, а саме:

  • за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах – у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;
  • за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки – у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;
  • за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов’язані з оплатою праці (за винятком екстрених (невідкладних) обставин – соціальних виплат громадянам на поховання, допомоги при народженні дитини, одиноким та багатодітним матерям, на лікування в разі хвороби, компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), за наявності податкової заборгованості – в розмірі здійснених виплат;
  • за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів – у розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум;
  • за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів, – у розмірі сплачених коштів;
  • за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням – у розмірі витраченої готівки;
  • за невстановлення установами банків лімітів залишку готівки в касах – у п’ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний випадок такого невстановлення.

Нагадаємо, Президент 20 червня скасував близько 60 указів.

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