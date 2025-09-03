Штраф до 51 тыс. гривен за несанкционированное проникновение на военные объекты: Кабмин согласовал законопроект

Кабинет министров Украины одобрил законопроект об усилении ответственности за самовольное проникновение на военные объекты. Предусматриваются штрафы до 51 тысячи гривен и конфискация орудий правонарушения.

Кабинет министров согласовал законопроект, которым предлагает усилить ответственность за самовольное проникновение на военные объекты. В частности, планируется наказывать штрафами до 51 тыс. гривен. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН. Детали Одобрен проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за самовольное проникновение на военные объекты" - сообщил Мельничук. В частности, законопроектом предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 186-9, в которой предусмотреть установление ответственности за самовольное проникновение на военные объекты, за совершение такого правонарушения повторно в течение года соответственно и за совершение таких действий в условиях особого периода. Предполагается установить административную ответственность за самовольное проникновение на военные объекты путем установления штрафов за такие правонарушения (от 500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан - 8,5 тыс. гривен - 51 тыс. гривен) с соответствующей конфискацией орудия совершения правонарушения. Предлагается наделить органы Национальной полиции Украины полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных в статье 186-9 КУоАП и наделить судей районных, районных в городе, городских или горрайонных судов полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях. Напомним Кабинет министров одобрил законопроект, который предусматривает усиление ответственности за нарушение комендантского часа.