Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 14:02 • 20133 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
3 сентября, 13:52 • 18513 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 19148 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФ
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 37268 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 21846 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 23494 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 22241 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 24182 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 44943 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Штраф до 51 тыс. гривен за несанкционированное проникновение на военные объекты: Кабмин согласовал законопроект

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Кабинет министров Украины одобрил законопроект об усилении ответственности за самовольное проникновение на военные объекты. Предусматриваются штрафы до 51 тысячи гривен и конфискация орудий правонарушения.

Штраф до 51 тыс. гривен за несанкционированное проникновение на военные объекты: Кабмин согласовал законопроект

Кабинет министров согласовал законопроект, которым предлагает усилить ответственность за самовольное проникновение на военные объекты. В частности, планируется наказывать штрафами до 51 тыс. гривен. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали 

Одобрен проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за самовольное проникновение на военные объекты"

 - сообщил Мельничук. 

В частности, законопроектом предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 186-9, в которой предусмотреть установление ответственности за самовольное проникновение на военные объекты, за совершение такого правонарушения повторно в течение года соответственно и за совершение таких действий в условиях особого периода. 

Предполагается установить административную ответственность за самовольное проникновение на военные объекты путем установления штрафов за такие правонарушения (от 500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан - 8,5 тыс. гривен - 51 тыс. гривен) с соответствующей конфискацией орудия совершения правонарушения. 

Предлагается наделить органы Национальной полиции Украины полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных в статье 186-9 КУоАП и наделить судей районных, районных в городе, городских или горрайонных судов полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях. 

Напомним 

Кабинет министров одобрил законопроект, который предусматривает усиление ответственности за нарушение комендантского часа. 

Павел Зинченко

