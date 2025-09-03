Штраф до 51 тис. гривень за несанкціоноване проникнення на військові об’єкти: Кабмін погодив законопроєкт

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про посилення відповідальності за самовільне проникнення на військові об'єкти. Передбачаються штрафи до 51 тисячі гривень та конфіскація знарядь правопорушення.

Кабінет міністрів погодив законопроєкт, яким пропонує посилити відповідальність за самовільне проникнення на військові об’єкти. Зокрема, планується карати штрафами до 51 тис. гривень. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає УНН. Деталі Схвалено проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за самовільне проникнення на військові об’єкти" - повідомив Мельничук. Зокрема, законопроектом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 186-9, в якій передбачити встановлення відповідальності за самовільне проникнення на військові обʼєкти, за вчинення такого правопорушення повторно протягом року відповідно та за вчинення таких дій в умовах особливого періоду. Передбачається встановити адміністративну відповідальність за самовільне проникнення на військові обʼєкти шляхом встановлення штрафів за такі правопорушення (від 500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 8,5 тис. гривень - 51 тис. гривень) з відповідною конфіскацією знаряддя здійснення правопорушення. Пропонується наділити органи Національної поліції України повноваженнями складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені у статті 186-9 КУпАП та наділити суддів районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів повноваженнями розглядати справи про адміністративні правопорушення. Нагадаємо Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за порушення комендантської години.