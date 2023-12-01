Шторм в Крыму: боевые дельфины покинули черноморский флот

Во временно оккупированном Крыму после шторма исчезли боевые дельфины, которых армия рф использовала для защиты своего флота. О том, что вольеры исчезли из Севастопольской бухты сообщил аналитик H I Sutton, передаёт УНН.

Предварительный анализ ущерба, нанесенного российской обороне, показывает, что в результате загоны для дельфинов в Севастопольской гавани исчезли. Возможно, они были затоплены или смыты водой. Вполне вероятно, что некоторые или все дрессированные дельфины были освобождены. – отметили в издании.

Детали

OSINT-аналитик рассматривает две версии исчезновения дельфинов. Согласно одной из них дельфинов освободили, по другой – клетки просто перенесли, либо их смыло водой.

Аналитик подчеркнул, что дельфины выращены в неволе. И еслиони действительно на свободе, то вероятнее всего они зависимы от своих дрессировщиков в плане еды и не в состоянии постоять за себя в дикой среде. Таким образом, побег может быть для этих млекопитащих смертным приговором.Аналитик не исключает версию, где ВМФ россии перед штормом передвинул загоны с дельфинами. Однако подтверждений этому на данный момент нет. Выводы можно будет сделать, когда появятся более четкие изображения со спутника.

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Дополнительно

Программы ВМФ рф по морским млекопитающим работают не первый год. Россияне задействовали дельфинов на войне в Сирии в 2018 году. А в 2022 году использует животных на войне против Украины. В апреле этого года издание Naval News сообщило, что россияне разместили обученых боевых дельфинов в бухте Севастополя для защиты своего флота от подводного нападения.

Напомним

Сильный шторм обрушился на полуостров Крым 27 ноября. По оценкам оккупационной власти предварительный ущерб от шторма составил почти 40 миллиардов рублей