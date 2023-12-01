Шторм в Крыму: боевые дельфины покинули черноморский флот
Российские боевые дельфины, содержащиеся в Севастопольской бухте (Крым), возможно, были выпущены на волю или потеряны после того, как их вольеры были повреждены во время шторма. Судьба дельфинов, которых ВМФ россии готовил к обороне, остается неясной в ожидании более четких спутниковых снимков.
Немецко-украинское энергетическое партнерство: в Минэнерго думают как привлечь инвестиций в проекты по распределенной генерации
Украинские и немецкие чиновники обсудили инвестиции в проекты распределенной энергетики для модернизации энергетического сектора Украины, сосредоточившись на возобновляемых источниках и "умных" сетях. Встреча имела целью способствовать привлечению инвестиций и ускорению интеграции в европейские рынки.
Сингапур и Цюрих названы самыми дорогими городами мира по версии EIU
Сингапур и Цюрих возглавили список самых дорогих городов мира по версии EIU на 2023 год, за ними следуют Женева, Нью-Йорк и Гонконг. Несмотря на незначительное снижение, глобальный кризис стоимости жизни сохраняется.
ЕС планирует 12 декабря представить план использования доходов от замороженных российских активов - Bloomberg
ЕС планирует облагать налогом доходы от замороженных российских активов на сумму более 200 миллиардов евро для восстановления Украины, причем предложение ожидается 12 декабря, несмотря на беспокойство стран-членов. Некоторые страны выступают за осторожный, постепенный подход, тогда как ЕС настаивает на быстрых действиях.
В Киеве подрядчик пытался присвоить 500 тысяч гривен предназначенных на ремонт школьных укрытий - прокуратура
В Голосеевском районе Киева будут судить подрядчика, который присвоил 500 000 гривен из средств, предназначенных для ремонта школьных укрытий. За завышение стоимости ремонта ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Шторм в Крыму: поврежден самый известный памятник Херсонеса
Шторм в оккупированном Крыму повредил знаменитую "базилику 1935 года" в Херсонесе, самый известный памятник Севастопольского музея.
В Госпогранслужбе показали, как работают украинские ловцы "шахедов" ночью
Пограничная служба Украины опубликовала видео, где показано, как их силы ночью сбивают запущенные Россией беспилотники "Шахед". Отмечается, что 14 из 20 беспилотников пущенные россиянами были уничтожены над Украиной 30 ноября.
ВАКС арестовал криптоактивы Юрия Щиголя на общую сумму в почти полтора миллиона долларов США
НАБУ и САП добились замораживания 1,5 миллиона долларов в криптовалюте, принадлежащей бывшему главе Госспецсвязи Юрию Щиголю, которого подозревают в хищении средств. Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте активов на криптокошельке.
В московском медуниверситете эвакуировали двести человек из-за разбитой ампулы с бромом
200 человек были эвакуированы из медицинского университета имени Сеченова в москве из-за разбившейся колбы с бромом. О пострадавших не сообщается. Лаборатория Роспотребнадзора проводит обследование места происшествия.
Приоритеты Минобороны на следующий год: усиление противовоздушного щита государства и развитие ОПК
Министерство обороны Украины определило приоритеты на 2024 год по усилению противовоздушной обороны и наращиванию оборонно-промышленного производства, включая увеличение производства ракет и боеприпасов.