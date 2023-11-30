Оккупанты оценили ущерб от шторма в Крыму в почти 40 миллиардов рублей

Предварительный ущерб от шторма в Крыму составил почти 40 миллиардов рублей. Об этом заявил глава российского мчс Крыма сергей садаклиев, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

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По его словам, работы по восстановлению продолжаются. В Крыму 26 ноября начался сильный шторм. В результате стихии в разных регионах были повалены сотни деревьев, десятки домов получили повреждения.

Глава российского парламента Крыма владимир константинов ранее заявил, что шторм, бушующий последние несколько дней на полуострове, нанес ущерб более чем 1,3 миллиарда рублей.