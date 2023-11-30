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Оккупанты оценили ущерб от шторма в Крыму в почти 40 миллиардов рублей

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 15:10  •  21106 просмотра

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Шторм в Крыму нанес ущерб почти на 40 миллиардов рублей, при этом продолжаются масштабные восстановительные работы после поваленных деревьев и поврежденных домов.

Предварительный ущерб от шторма в Крыму составил почти 40 миллиардов рублей. Об этом заявил глава российского мчс Крыма сергей садаклиев, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Детали

По его словам, работы по восстановлению продолжаются. В Крыму 26 ноября начался сильный шторм. В результате стихии в разных регионах были повалены сотни деревьев, десятки домов получили повреждения.

Глава российского парламента Крыма владимир константинов ранее заявил, что шторм, бушующий последние несколько дней на полуострове, нанес ущерб более чем 1,3 миллиарда рублей.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Окупанти оцінили збитки від шторму в Криму у майже 40 мільярдів рублів
The invaders estimated the damage caused by the storm in Crimea at almost 40 billion rubles
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Оккупанты оценили ущерб от шторма в Крыму в почти 40 миллиардов рублей

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ЕС в пакет финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро

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Расходы ЕС на оборону выросли на 6% до 240 миллиардов евро в 2022 году, но не достигли целевого показателя в 2% ВВП; необходимо дополнительно 76 миллиардов евро. По словам Жозепа Борреля, ЕС не хватает критически важных возможностей и требует дальнейших инвестиций в свою оборонную промышленность.

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Зарабатывали ежемесячно 300 тыс. грн на сбыте наркотиков: полиция задержала группу наркодельцов в столице

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Действующее законодательство выписано таким образом, что у акционеров практически нет законных инструментов защитить свои права в национальных судах. Юрист рассказал, почему так произошло, кому это выгодно, и есть ли возможность акционеров банков защитить то, что им принадлежит.

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Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Украинская команда Monte победила в турнире ESL Challenger Jönköping по CS 2

Monte при поддержке FAVBET выиграли свой первый CS 2-ESL Challenger Jönköping 2023, заработав 50 000 долларов и заняв место в 19 сезоне ESL Pro League, а Виктор "sdy" Оруджев был назван MVP. Украинская команда также поднялась на седьмое место в рейтинге HLTV.

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Украинская команда Monte победила в турнире ESL Challenger Jönköping по CS 2

Омбудсман обсудил с главой Нацбанка вопрос блокировки оплаты медуслуг иностранных граждан

Украинский омбудсмен Любинец встретился с главой Национального банка, чтобы обсудить законодательные изменения, направленные на ослабление блокировок банковских переводов при оплате медицинских услуг иностранцами в Украине. Они направлены на обеспечение прав человека с помощью поправок к действующим банковским правилам.

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Омбудсман обсудил с главой Нацбанка вопрос блокировки оплаты медуслуг иностранных граждан

россия не забирает своих военных: омбудсмен объяснил, почему нет обменов пленными

По словам украинского уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, многие захваченные в плен россияне желают вернуться домой, однако Россия не реагирует на их призывы и попытки Украины содействовать обмену.

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россия не забирает своих военных: омбудсмен объяснил, почему нет обменов пленными

Председатель Евросовета призвал к усилению поддержки Украины и финансированию оборонной промышленности Европы

Шарль Мишель, президент Европейского Совета, призывает к большей и ускоренной военной поддержке Украины и созданию реального оборонного союза ЕС с единым оборонным рынком.

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Председатель Евросовета призвал к усилению поддержки Украины и финансированию оборонной промышленности Европы