Непогода в Крыму могла повредить оборонительные сооружения оккупантов для защиты бухты: появились спутниковые снимки

Появились новые спутниковые снимки Севастопольской бухты на которых видно оборонительные сооружения рф. Однако после недавнего шторма их состояние остается неопределенным. Фотографии разместил расследователь с ником MT Anderson в соцсети Х, передает УНН.

Все еще облачно, поэтому видно только вход в гавань и причал Фрегат. Дельфинарий, вероятно, исчез, а оборонительные сооружения есть, но все ли они еще функционируют? Адмирал Макаров пережил шторм, или он прибыл вскоре после него - написал аналитик.

Детали

Снимки, сделанные спутником компании Planet , показали область с Севастопольской бухтой на которых видно вражеские корабли у причалов и отсутствие боевых дельфинов в отрядах. Также там можно рассмотреть защитные сооружения, возведенные россиянами для защиты бухты от возможных атак ВСУ. Однако после недавнего шторма есть вероятность, что они получили повреждения.

Напомним

После шторма, в оккупированном Крыму, на побережье возле города Севастополь выбросило якобы учебную мину. Непогода также привела к масштабным затоплениям, эвакуации и перебоям в работе коммунальных служб.

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