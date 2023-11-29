Непогода в Крыму могла повредить оборонительные сооружения оккупантов для защиты бухты: появились спутниковые снимки
Киев • УНН
Новые спутниковые снимки показывают российские оборонительные сооружения в Севастопольской бухте, но недавний шторм поднял вопрос об их состоянии
Появились новые спутниковые снимки Севастопольской бухты на которых видно оборонительные сооружения рф. Однако после недавнего шторма их состояние остается неопределенным. Фотографии разместил расследователь с ником MT Anderson в соцсети Х, передает УНН.
Все еще облачно, поэтому видно только вход в гавань и причал Фрегат. Дельфинарий, вероятно, исчез, а оборонительные сооружения есть, но все ли они еще функционируют? Адмирал Макаров пережил шторм, или он прибыл вскоре после него
Детали
Снимки, сделанные спутником компании Planet , показали область с Севастопольской бухтой на которых видно вражеские корабли у причалов и отсутствие боевых дельфинов в отрядах. Также там можно рассмотреть защитные сооружения, возведенные россиянами для защиты бухты от возможных атак ВСУ. Однако после недавнего шторма есть вероятность, что они получили повреждения.
Напомним
После шторма, в оккупированном Крыму, на побережье возле города Севастополь выбросило якобы учебную мину. Непогода также привела к масштабным затоплениям, эвакуации и перебоям в работе коммунальных служб.
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Непогода в Крыму могла повредить оборонительные сооружения оккупантов для защиты бухты: появились спутниковые снимки
Новые спутниковые снимки показывают российские оборонительные сооружения в Севастопольской бухте, но недавний шторм поднял вопрос об их состоянии.
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